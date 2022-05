Nicolas HOTTOT

Je suis motivé, dynamique, polie, sérieux, souriant, ambitieux, méticuleux, minutieux.



Au cours de mes formation et parcours professionnel j'ai acquis plus capacité tel que:



 Spécialiser dans le service : gastronomie, brasserie, snack.

 Connaissance des bases en cuisine

 Relation clients

 Plusieurs méthode de service acquis (service a la française, a l’anglaise, russe)

 Bon maniement des différents types de plateau

 Bonne présentation

ventes et commercialisations

gestion des stocks



Mes compétences :

Relation clients

Informatique

Word –Excel – Publisher – PowerPoint

Maniement du plateau

Montage vidéo

Montage financier

montage

Service

Restauration

Tourisme