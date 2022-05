Nicolas HOUDART

Laboratoires d'analyses médicales hospitaliers et privés :

- Vente d'automates, de tests rapides, développement des réactifs sur automates,

- Suivi des marchés hospitaliers (AO, MAPA),

- Organisation et animation de réunions entre biologistes et médecins (spécialistes et généralistes),

- Formation des techniciennes/infirmières et biologistes de groupement et centres hospitaliers,

- Gestion des distributeurs DOM



Visite des médecins spécialistes (Pédiatres, Pneumologues, Urgentistes) :

- Informations produits (Virologie moléculaire, CRP, HbA1C, Gaz du sang, marqueurs cardiaques) et développement des prescriptions.



Développer un relationnel avec les donneurs d'ordre et les décideurs des secteurs privés et publics :(Services économiques, ingénieur Biomédical, Biologiste, cadre des services, services de pédiatrie, urgences, maternité, diabétologie...).

Négocier les offres à la clientèle dans le respect de la politique commerciale définie par la Société.

Coordonner les actions menées sur le terrain : présentation des produits, démonstration, organisation de « staffs », mises en service, formations des biologistes et techniciens.

S'assurer de la satisfaction de la clientèle.