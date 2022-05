Nicolas HOYEZ

Je suis un professionnel de l'industrie graphique en tant que Sérigraphe, Infographiste et Offsetiste.



Je réalise en Freelance différents support de communication: impression textile, bâche publicitaire, adhésif, carte de visite, charte graphique, plaquette publicitaire, illustration pour l'édition de livre et de BD, kakemono, site web html et flash... Pour toute information contacté moi et je répondrai au plus vite a votre demande. (n.hoyez@orange.fr)



Mes compétences :

Adhésif

Design

Design web

Édition

Infographie

Sérigraphie

Web