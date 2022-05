Nicolas HUE

Expert Comptable diplômé inscrit



Formes juridiques maitrisés : Artisans, Commerçants, Professions libérales, Individuels et Sociétés.

Activités : Bâtiment et Travaux Publics, Expertise d'assurance, Commerce de détail alimentaire et non alimentaire, Transports routiers, Agence immobilière, Automobile, Bricolage.



• Management d'un bureau d'expertise comptable

• Validation et supervision des dossiers clients, veille documentaire.

• Suivi des plannings et des avancements des travaux.

• Révision des comptes jusqu'au bilan, Liasse fiscale, Intégration fiscale.

• Conseils et Assistance en matière financière, organisationnelle, stratégique et divers en gestion d’entreprise.

• Etablissements de prévisionnels et mise en place de tableaux de bord.

• Suivi social et juridique de la clientèle.







Mes compétences :

Gestion

Conseil

Conseil fiscal

Fiscalité patrimoniale

Management

Comptabilité

Stratégie

Organisation