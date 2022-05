Nicolas HUET

Hi,

In China since 10 years, i can offer following services : Sourcing, Trade, Design, QS. Mainly for shoe business, as it's my major field (all kind of shoes, all size rang). I also can provide some garments type as pyjamas, underwear, and kids garments



Bonjour,

Présent en Chine depuis 10 ans, j'offre des services de trading, sourcing, et design. Principalement pour la chaussure (tous types, toutes tailles), mais aussi pour du pyjama, underwear et des vêtements d'enfant.



Mes compétences :

Chine

Design

Trading