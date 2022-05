Nicolas HUGUENIN

Directeur de l'association Hors Cadre depuis 2003, je suis un praticien de terrain, spécialisé en développement de projets culturels participatifs. Il m'arrive d'intervenir en université, de participer ou d'animer des conférences ou tables rondes portant sur les questions relatives aux politiques publiques et à leur mise en œuvre, sur les questions de co-construction de projet, sur les relations entre les acteurs de la culture et ceux du social, sur la question des publics, sur les logiques de développement et sur les questions relatives à l’image, à ses contenus, à ses modes de construction et à ses effets sur ceux qui la fabrique ou sur ceux qui la voient.



Après un bac littéraire au lycée Pasteur de Lille en 1987 et un cursus d’étudiant en histoire à l’université de Lille 3 (Histoire politique et religieuse du XX ème siècle), j'ai obtenu une maîtrise de « conception et mise en œuvre de projets culturel » à l’université de Lille 3 en 1995.



J'ai été successivement responsable du jeune public, puis programmateur et responsable d’une salle de cinéma associative à Lille (L'Univers).



Chargé d’étude à la Direction des Affaires Culturelles du Nord Pas de Calais, j'ai mis en oeuvre l’organisation régionale pour le Nord Pas de Calais du dispositif national d’éducation à l’image hors temps scolaire « Un été au ciné » devenu « Passeurs d’images », en relation étroite avec les acteurs de l’audiovisuel régional.



J'ai fondé en 1997 l’association Hors Cadre -qui se donne pour but de promouvoir des actions de développement culturel ou social- J'en suis devenu le directeur en 2003 et j'y développe nombre de projets en relation avec de très nombreux partenaires (du Nord Pas de Calais ou d’ailleurs).



Le ministère de la justice m'a distingué en 2005 de la médaille de la Protection Judiciaire de la jeunesse







Politiques publiques

Culture

Audiovisuel

Développement local

Histoire

projets participatifs

Citoyenneté

Communication

Développement de projet