Laurence DELRUE

Conseil et Accompagnement à la Transformation Digitale, réalisation des dispositifs 360°.

E-Curation et e-Reputation des entreprises et des personnes.

Digital coaching de dirigeants d’entreprises.

Veille dans le domaine du numérique (IoT, Blockchain, Fintech, Smart)

Conseil et accompagnement des entreprises à la sélection d’agences pour leurs projets de communication

Accompagnement à la réalisation de sites internet, intranet, extranet et tous supports relatifs à la stratégie élaborée.

Création et animation des réseaux sociaux.

Animation de conférences.

Joignable au 06.45.26.06.33



Pendant 13 ans Directrice Adjointe de l'Agence Shirka en charge de la Stratégie digitale, du E-Marketing et du Business Development. En recherche de nouvelles missions.

17 ans en Web Agencies/Agences Digitales



Définition des Stratégies digitales et recommandations

Depuis 2000 en agence.

J'ai participé au lancement d'un des premiers sites e.commerce de la région Nord (1996) et l'ai animé pendant 4 ans.

Depuis 2007, je suis très active sur la blogosphère et les réseaux sociaux, via différents supports dans des domaines variés : Beauté/Mode, Déco contemporaine, Senior et vie quotidienne.

J'ai participé à de nombreuses campagnes de marketing viral en tant que blogueuse : Brandalley, Helena Rubinstein, Semaine de Mobilisation pour le Don de Moëlle Osseuse, Asus, OFFICINA URBAN THERAPY, Marionnaud, Mixa Soins experts, L'Oréal Professionnel, le lancement des produits Ushuaïa Bio.

Précédemment : YesForLov, Passionata, Biotherm, Bio Beauté By Nuxe, Délicéo, Feminin Bio... beaucoup de lancements de marques ou de sites web dédiés.

Conseil et accompagnement à la Transformation Digitale (20 ans d'expérience).

Consulting auprès des Directions Générales, CODIR, comité de projets.

Définition et écriture des projets digitaux.

Digital coaching de dirigeants d'entreprises

Aide à la décision des outils métiers et des supports digitaux à réaliser, à la sélection des agences et partenaires.

Maîtrise de la conduite de projets en anglais, au sein d'équipes multi culturelles.

Très bonnes connaissances des écosystèmes digitaux.

Animation de conférences.

Je travaille en éco-systèmes avec d'autres indépendants ou des partenaires de grande expérience, en fonction des besoins spécifiques des entreprises.

Intervenante à l'ISEG/ISG.



Langues: Anglais – Allemand - Néerlandais.



Présidente de l’Association des Anciens du CSM de l’Edhec.

Membre du Réseau Alliance



Mes compétences :

Community management

STRATEGIE DIGITALE + PLANNING + DESIGN + EXPE

Internet 2.0

Management

Marketing digital

Marketing stratégique

PAROLE DE MARQUE

Search marketing

IT

Directeur commercial

Marketing

Communication

Linkedin

Facebook

Webmarketing

Directeur marketing

Blog