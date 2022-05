Chargé d'affaires dans un bureau d'études électricité et fluides.

En charge des dossiers de conception, des études de prix et des études d'exécution.

Spécialiste du domaine électrique courants forts et faibles.



Mes compétences :

Autocad

Bureau d'études

Caneco BT

Conception

Dialux

Etudes de prix

Prix

RT2012

Analyse des besoins du client

Suivi de chantier