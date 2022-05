Nicolas INNOCENZI

En 20 ans d'activité professionnel chez un équipementier automobile, j'ai acquis une expérience et des compétences en Production, Maintenance, Industrialisation, conduite de projet (Expert en bobinage), ainsi qu'un nouveau métier, Acheteur industriel.

Après un Master en Achat (ESAP promotion 60), dispensé par la CDAF à l'EM Lyon, j'interviens depuis 2010 sur des achats technique dans les familles Fournitures Industrielles, Packaging, Machine d'injection plastique, de sablage, de lavage, et aussi coté tertiaire sur la Restauration collective et la Mutuelle d'entreprise.



Mes compétences :

Achat

Négociation

Industrialisation

Chef de projet

Automobile

Management

Investissement

Gestion de projet

Sourcing

Dynamique

Plongée sous marine