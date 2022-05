Nicolas ISOARD

Entreprise de Services du Numérique, je vous propose mon savoir-faire et mon expérience pour gérer, optimiser et développer une de vos entités.

Je sais diriger les projets dans les contraintes de budget et de délais, assurer le respect des SLA et des niveaux de Service convenus, optimiser les plans de charge et manager les équipes, le tout dans l’objectif d’une meilleure rentabilité.

Basé à Nantes et habitué aux déplacements, je suis disponible et souhaite m’investir dans une entreprise dynamique pour participer à sa croissance.





Mes compétences :

SAP

SQL

Microsoft Office

Microsoft .NET Technology

LAN/WAN > WAN

LAN/WAN > LAN

C++

Budgets

P&L management

Direction de projet

Direction générale

Management opérationnel

Gestion des entreprises

Sécurité informatique

Téléphonie professionnelle