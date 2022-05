Nicolas IWEINS

Depuis 08-2014 : DSI PopUp-House

Mise en place du système d'information de PopUp House, construction de maison passive à ossature bois.



07-2014 = > 07-2005 : Directeur associé d'all-in-web

Création de solutions et services en ligne pour entreprises et associations en mode SAAS.

Outils collaboratifs (sites internet/extranet, CMS, CRM, Boutique en ligne, blogs, emailing, etc.)



06-2010 = > 06-2013 : Directeur associé de French Piment, Société d'Outsourcing basé à l'ile Maurice

Web Strategy, Web Development, Outsourcing, Copywriting



04-2001 = > 06-2005 :

Ingénieur d'études GROUPECYBER - FILIALE ALTEN

Equipe e-Business Client AIR LIQUIDE

Développement d'applications Internet et Intranet dynamiques : Conception et réalisation d'outils d'administration, de logistique, d'analyse et de statistiques.



Mes compétences :

ASP

Internet