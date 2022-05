Nicolas JACOB

Chef de projets expérimenté ayant travaillé pour de grands groupes (Alstom, Philips, Valeo et EADS) dans des environnements internationaux forts (Europe et Asie).

Responsable des objectifs QCD projets et interface privilégiée des clients et partenaires.

Spécialisé dans la création de business plans pour l’étude de changements de stratégie produit/industrielle/achats.

Le sens de la communication, la rigueur et l’adaptabilité sont mes atouts principaux.



. Gestion de projets : Responsable des objectifs QCD (budget géré : 8M€ / an) de la phase de lancement à la fin de garantie (système traction)

. Gestion d’équipes : 6 à 15 personnes (R&D, Indus, Achats…) par projet suivant les phases d’avancement (3 à 4 projets gérés en parallèle)

. Business plans : Création de business plans dans le cadre d’étude de changements de stratégie produit/industrielle/achats

. Offre : Participation à l’élaboration de réponses à appels d’offre (marchés russes, suédois et allemands)

. Relation clients : Interface privilégiée avec les clients (internes et externes) et les partenaires (autres entités et fournisseurs)

. Redesign to Cost : Gestion d’actions de réduction des coûts produits en collaboration avec des sociétés consultantes

. International : Gestion de projets dans un environnement international fort (Allemagne, Russie, Inde, Pologne et Suède)



Mes compétences :

Ferroviaire

Automobile

Chef de projet

Électronique

Aéronautique

Qualité