Nicolas JACOBIESKI

Malgré plusieurs années d'études de cinéma durant lesquelles j'ai appris toute la chaine de fabrication d'un film (de la production au montage, en passant par l'écriture de scénario, la prise de son, la mise en scène, la réalisation, le cadrage), malgré plusieurs stages (notamment à MTV/GameOne), et d'inombrables CV envoyés à différentes maisons de production, je n'ai pas trouvé de travail dans cette branche.



J'ai donc cherché dans un autre secteur qui me passionnait : l'informatique. J'ai ainsi pris un CIF (Congé Individuel de Formation) et j'ai donc suivi une formation de neufs mois pour devenir technicien de maintenance micro et réseau.

Cependant, quelques semaines avant de commencer cette formation, un de mes amis d'enfance que je venais de retrouver, m'a proposé d'être "Responsable Infographie" une "web agency" (agence de création de sites Internet) à Valence dans la Drôme.



En 2009, je suis donc devenu "Responsable infographie" au sein de l'agence TooEasy avec cet ami d'enfance et un "3e homme" d'ailleurs également propriétaire de l'endroit où se trouvent nos locaux.



Pourquoi l'infographie ? Parce que j'en fait depuis l'adolescence. Au début, c'était plus pour "m'amuser" (je retouchais des photos, je faisais des photo-montage...) et puis quand mon ami d'enfance m'a proposé de créer notre agence web, c'est devenu mon métier.

Il faut aussi préciser que la partie infographie m'a échue parce que, des trois, j'étais celui qui savait le mieux utiliser des logiciels comme Photoshop, Illustrator ou des logiciels de montage comme Premiere.

Avec ça, de par ma formation en cinéma, j'étais le plus à même à faire les reportages vidéos et photos pour nos clients.



Aujourd'hui, même si je suis un parfait autodidacte dans le domaine de l'infographie, j'en connais suffisemment dans ce domaine pour former les différentes personnes qui suivent les formations que l'on dispense à l'agence (en plus de la création de sites Internet).



Mes compétences :

Photoshop

Illustator

Indesign CS5

Premiere

Flash as3

Windows XP / Vista / Seven

OFFICE 2007

Windows Server 2003/2008

Réseaux informatiques & sécurité

Html/css

PHP

Internet

Informatique

Flash

Illustrator

Réalisation audiovisuelle

Infographie

Montage vidéo

Maintenance informatique

Adobe InDesign CS6