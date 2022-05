J’ai 17 ans d’expérience dans la vente et la réalisation d’équipements électriques évolués installés dans des projets complexes internationaux, dans les domaines de l'énergie électrique (production, T&D) et de l'oil&gas.



Mes compétences :

Commerce international

Management de contrats et de projets

Management d'offres

Connaissances techniques générales

Electrotechnique, électromécanique