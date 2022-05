Nicolas JAHAN

Passionné par l'Asie depuis mon adolescence, je me suis orienté dans mes choix universitaires ainsi que professionnels vers cette zone passionnante. Melting pot de cultures, d'histoires l'Asie est comme l'Afrique un marché en plein développement. Elle est amenée à faire face aux même défis que les pays industrialisés d'un côté (vieillissement de la population, ralentissement de la croissance, besoin de renouveau) et de l'autre, elle se doit de se développer pour disposer d'un poids conséquent face aux mastodontes chinois et japonais. Tous ces pays ont un potentiel marché encore inexploité de la part d'une grande partie de nos entreprises que ce soit dans le domaine de l'agroalimentaire ou dans celui de nos produits à haute valeur ajoutée. La France est encore assez peu présente en Asie et je serai heureux de partager avec vous mon expertise de la zone.





Mes compétences :

Relations internationales

Communication

Commerce international

Relations Presse

Défense