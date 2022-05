Nicolas JAEN

Arrivé chez AOL en 2002, j’ai participé activement à la mise en place du pôle système d’information en intégrant le département Télécoms et Réseaux du service clientèle, dans lequel j’ai d’abord été amené à occuper un poste d’administrateur puis de chef de projet Télécoms suite au rachat par Neuf Cégétel. Le centre d’appels situé à Marseille gèrait près de 1000 positions en local et à l’étranger. Au travers de ce poste, j’ai activement participé à la mise en place d’un réseau téléphonique en voix sur IP fiable et sécurisé.

Mon implication significative au sein de nombreux projets téléphoniques (couplage CTI, Migration) a su mobiliser à la fois mes compétences réseaux et télécoms. Dans le cadre de ces fonctions, j’ai donc été appelé à participer à plusieurs groupes de travail sur la virtualisation des architectures centre d'appels du service Grand Public de Neuf Cégétel et à coordonner l'implémentation d'architectures SVI visant à optimiser le service aux abonnés.

En 2009, j'ai intégré le groupe SFR au sein du Service Client où j'exerce en tant que Responsable de programmes AMOA. Au travers de ce poste j'ai la charge de faire évoluer les architectures des SVI interactifs de la branche Grand Public. (Evolution CTI, Vocales & Paramétrage du SVI via IHM)

Depuis novembre 2015, je relève un nouveau challenge professionnel : Fort de mon expérience dans le secteur privé, je mets mes compétences au service de la CPAM des bouches du Rhône afin de transformer leur système d'information.(développement de la VOIP, optimisation des architectures réseaux, renforcement du service aux utilisateurs en terme de support informatique)



Mes compétences :

Télécommunications

Centre d'appel

Réseau

CTI

Avaya

PABX

Gestion de projet

Vocalcom

IPBX

Centre d'appels

Informatique

TELECOM

Cisco