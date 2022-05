Paul Emile MESSI HIERONYME

Mesdames, Messieurs bonjour et bienvenue sur ma page viadeo,

après un baccalauréat philosophique obtenu à Yaoundé au collège de la retraite, j'ai entamé des études de psychologie sociale et de sociologie du développement à l'Université de Yaoundé I. Mon cursus a été achevé à l'Université de Potsdam en Allemagne.



quelques années plus tard, je m'intéresse au management touristique et hôtelier. Après un master en management hôtelier j'entame une longue carrière dans le tourisme qui me permettra de partir des postes de chef réceptionniste au rand de Directeur d'hôtel.

Après plus de 10 ans d'expérience de terrain, je m'oriente dans le management de la qualité dans les métiers du tourisme. C'es alors que je crée la société d'assistance tourisme Tourytel dont la mission sera de conseiller, assister les professionnels du tourisme dans la gestion de la relation client. L'entreprise mettra alors en place un outil de contrôle satisfaction des clients efficace et pratique. QUALYTOUR va revaloriser les enquêtes papier pour faire face aux enquêtes en ligne qui ont rompu le lien avec le client.





Mes compétences :

Audit