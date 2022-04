Ilham CHAOUKI

A ce jour, ma responsabilité première est le management de mon équipe par la mise en place de solutions et d’actions visant à améliorer le fonctionnement, la productivité et la qualité de service, l’esprit d’entreprise et d’équipe, dans un processus de suivi qualitatif et de reporting auprès du management.

Comme vous pourrez le constater à la lecture de mon curriculum vitae, j’ai acquis une expérience de plus de 12 ans dans le secteur de la relation clients à distance. Au cours de mon parcours, j’ai pu développer une expertise technique et humaine dans le management d’équipes grâce à ma réactivité, mon esprit d’initiative et mon implication dans les résultats attendus.

Mes réalisations ont pu apporter une augmentation du portefeuille clients, une nouvelle vision de la stratégie CRM, ainsi que l’optimisation des moyens techniques et humains auprès de mes différents employeurs.



