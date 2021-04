Nicolas JAMBU

Après 20 ans dans l'univers de l'industrie agroalimentaire et une expérience non aboutie en tant que créateur d'entreprise, j'aime travailler sur des projets innovants, de la recherche d'idées à leurs exécutions, jusqu'aux rendez-vous prospects.





- Management : recruter, former, encadrer et motiver son équipe au quotidien en assurant une présence terrain soutenue



- Relais de la stratégie commerciale sur sa région : recommander, fixer et piloter les objectifs quantitatifs et qualitatifs de sa région en lien avec la politique commerciale initiée par la direction commerciale – mettre en œuvre toutes les actions de vente et promotions permettant le développement du chiffre d’affaires, volumes, parts de marché et image de nos marques



- Pilotage de l’activité : piloter les leviers business de sa région (DN merchandising, actions promotionnelles, cross merchandising) - proposer les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs et développer l’activité - piloter les différents indicateurs de sa région, identifier les priorités et mettre en place les plans d’action appropriés.



- Animer la relation client : développer l’activité commerciale des clients et entretenir un relationnel avec les acteurs clés de la région



- Suivre l’évolution du marché de sa région, informer sa hiérarchie et proposer des leviers pour optimiser l’efficacité terrain



Mes compétences :

Management

Motivation d'équipe

Commercial grands comptes

Communication

Formation

Stratégie commerciale

Agroalimentaire

Recrutement

Priorité des tâches…

Négociation commerciale

Ecoute et Compréhensibilité

Dynamique commerciale

Relationnel clients

Gestion de projets

Gestion du stress

Résultats positifs

Pilotage

Vente

Artisanat

Gestion

Création d'entreprise

Business plan

Projet

Rigueur

Autonomie professionnelle