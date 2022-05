Nicolas JAMME

Entrepreneur depuis l'âge de 21ans je suis une personne motivė, ambitieuse et perfectionniste! Possėdant une rėelle passion pour toutes les particularitėes de la vente je me suis investi dės les débuts dans cette branche.

Je suis persuadé que travailler dans des conditions optimales est la clé d'une réussite entre collaborateurs. Gérant d'une société,prestataire de service dans la presse, compsosė d'une force de vente supplétive pour rėpondre aux besoins de développement, formations,recrutement et conseils auprès de nos diffėrents clients.



De taille volontairement humaine notre société favorise l'aspect qualitatif de nos prestations.C'est pourquoi nous sélections nos collaborateurs avec rigueur et professionnalisme.



Toujours en attente de nouvelles rencontres je vous invite à nous decouvrir sur notre site : http://www.fdconcepts.fr/ .

Bien a vous,



Mes compétences :

Conseil

Formateur

Prospection

Commercial

Communication

Chef de projet

Consultant