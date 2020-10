Nicolas JAN

Ingénieur support avec 9 ans d’expérience dans les domaines de la gestion électroniques de documents (GED), financier et bancaire.

Bilingue français/anglais, excellent relationnel.



Spécialisations : Environnement: Windows Server 2000, 2003, 2008, 2012, Windows XP, 7, 8 et 10

Réseau: TCP/IP, X25, LAN, WAN, Ethernet, Wi-Fi, CPL.

Suivi d'incidents: HP Service Manager 9.34, HP Openview Service Desk 4.5, Oracle Field Service, Sun Dispatch 1

Mail: Microsoft Outlook 2003, 2007 et 2013, Lotus Notes.

Bureautique: Microsoft Office 2000, XP, 2003, 2007 et 2013.

SGBD: Microsoft SQL Server Management Studio 2008, Toad for SQL Server, MySQL Workbench et Microsoft Access

Divers: Google Apps (Drive, Docs, Sheets), Adobe Photoshop CS6, Sony SoundForge 8.0, Audacity



Mes compétences :

Système d'information

SQL