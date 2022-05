Nicolas JANICAUD

Actuellement en poste chez Bouygues, j'évolue au sein du Elab, le laboratoire d'Innovation et d'Optimisation de Bouygues SA. J'interviens auprès des diverses filiales du groupe pour des missions de conseils et prototypages sur des sujets innovants, liant l’électronique, les systèmes embarqués et les infrastructures IT.



Mes compétences :

Communication

Domotique

High tech

JAVA

Microsoft Technologies

Networks

NTIC

OSGI

RFID

Smartphone

ZigBee