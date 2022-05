Marilyn MASSELIS

Diplômée d'un second parcours (Master 2) en gestion de production, je suis déjà titulaire d'un diplôme d'ingénieur en électrotechnique, spécialité Système Embarqués.



Je travaille actuellement pour Swiss Post Solutions où je suis Responsable QSE. Après avoir intégré la cellule Audit & Qualité, qui consistait à étudier la rentabilité des comptes et à proposer des optimisations process, je suis à présent en charge des différentes certifications Qualité (ISO 9001) Sécurité (ISO 27001) et Environnement (ISO 14001)



Mes compétences :

Pack office

Outil de gestion de la qualité

Audit interne

Gestion de projet

Avant Vente

Qualité

Gestion de production

Supply chain

Amélioration continue

Sécurité

Production

Optimisation

Environnement