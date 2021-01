Nicolas JANIN

Disponible à partir de mi février 2021.



Après de nombreuses années de prestation ainsi qu'en poste fixe, je propose aujourd'hui mon expérience du développement et du management de produits software comme consultant freelance.



Dans le rôle de manager de projet, je m'assure que le produit est livré sous contraintes de temps et de budget tout en respectant les spécifications. Je ferai en sorte que celles-ci soient clairement détaillées à chaque étape du projet, étant donné qu'une des clés majeures de succès est de laisser le moins d'inconnues fonctionnelles et techniques que possible. En tant qu'architecte expérimenté, je mets l'accent sur la simplicité, les performances et l'évolutivité du produit.



Dans le rôle de manager d'équipe, j'essaye de la garder concentrée sur les objectifs et de maintenir son efficacité par l'emploi d'un outillage flexible, la promotion des idées et la diffusion du savoir entre les ingénieurs, tout en gardant un oeil ouvert sur les meilleures pratiques modernes.



J'ai une expérience d'au moins deux ans dans chacune des industries suivantes: télécom, défense, médical, banque, finance, et instrumentation.



Mes compétences :

Python

C++

Java

Temps réel

Design Patterns

Architecture logicielle

Oracle

Big Data

Management