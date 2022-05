Nicolas JANVIER

Après une expérience de 7 années en région Parisienne au sein de la société Décathlon, je suis de retour dans ma région natale, la Normandie.



· Développement commercial, principalement B to B.



· Analyse du compte d'exploitation, élaboration de budget et suivi des ratios de rentabilité.



· Animation d'équipes commerciales.



· Organisation d'événements, manifestations, salons.



B to B