Je suis Nicolas Jaouen chef de cuisine et co-gérant de l’hôtel restaurant la ferme du Blanchot a Crossac

autodidacte en cuisine j'ai une expérience et un parcours atypique d'abord en restauration (service, bar, cuisine et sommellerie ) puis dans le bâtiment et ensuite dans le commerce , je reviens a mes premiers amours en reprenant cet établissement.

Aujourd'hui je développe mon activité reprise en avril 2013.

