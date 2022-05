Nicolas JARDILLIER

❖ Google Analytics, Tag Manager

❖ Consultant CRO/SEO

❖ Tests A/B

❖ Wireframing



Kixell propose également des formations pour la mise en place, configuration de Google Analytics, Tag Manager, Google Optimize.

Je travaille sur vos data pour identifier les optimisations possibles de vos micro et macro conversion.



Je vous aide à construire votre stratégie d'optimisation de vos sites e-commerce

❖ Travail sur vos données "web analytics" pour identifier vos problèmes de conversion

❖ Suivi et optimisation SEO pour améliorer vos positions sur les moteurs de recherche

❖ Optimisation du taux de conversion, conseils, tests A/B, ...

❖ Optimisation technique pour que vos sites répondent plus rapidement et convertissent sur tous supports ...

❖ Audit SEO & CRO

❖ Travail avec vos équipes en mode Agile, accompagnement, coaching, ... ou avec des prestataires



Langues

- Anglais écrit et oral : courant



Physique-Chimie Quantique

- Mécanique quantique appliquée à la chimie (ab-initio)

- Méthodes semi-empiriques (Tight-Binding en DFT)

- Mécanique Moléculaire



Mes compétences :

Javascript

SEO

Web analytics

Google analytics