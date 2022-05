Nicolas JAROSZ

Actuellement chef de projet enseignement supérieur. Reims Métropole



Au préalable, en charge de la vie étudiante et de la vie nocturne pour la Ville de Reims.



Je travail au sein de la Direction de l'Economie, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche de Reims Métropole.



De formation jurdique et publiscite à l'Université de Reims.



Mes compétences :

Gestion de projet

Communication évènementielle

Gestion administrative

Evénementiel/

Chef de projet