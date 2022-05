Nicolas JARRET

Après 14 années d’expérience professionnelle sur de grands comptes, je possède une solide expérience me permettant d’intervenir avec succès sur les différentes phases des projets informatiques en maitrise d'œuvre au forfait ou en régie.



La variété des technologies et des sujets abordés au cours de ma carrière, ainsi que ma bonne connaissance du fonctionnement des sociétés de service informatique me permettent d’être rapidement opérationnel en assistance à maitrise d’ouvrage, dans des environnements hétérogènes.



Egalement, mon expérience dans la grande distribution et dans la pharmacie, sur différentes problématiques supply chain, me permettent d’appréhender efficacement les enjeux et les inter-dépendance des différents outils IT d'une supply chain.



Mes compétences :

AMOA

Gestion de projet

ANGLAIS CERTIFIE B2.2 2014