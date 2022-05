Nicolas JAUBERTOU

Je suis actuellement étudiant à EPITECH en 5 ème année.



Je suis un mordu des nouvelles technologies mais ce qui me plaît le plus c'est le domaine de la finance et plus particulièrement les algorithmes financiers. Par conséquent, je développe actuellement un logiciel boursier afin de mettre en pratique toute sorte d'algorithme financier et en faire à terme ma carrière.



Mes compétences :

C

Android

Trading algorithmique

4D

Java

Algorithmie

Mathématiques

C++