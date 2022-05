Nicolas JEAN

Je suis un manager expérimenté en ingénierie informatique. Je possède 15 ans d'expérience dans les nouvelles technologies en SSII et chez un éditeur de progiciel, sur des projets d'envergure avec engagement de résultats. J'ai développé des compétences dans quatre domaines : la gestion de projet, le management, les nouvelles technologies et l'organisation.



Au cours de ma dernière expérience, j'ai dirigé la refonte complète d'une gamme de progiciels (projet de 20 000 jrs) en environnement Web J2EE. C'était un projet ambitieux, nécessitant pour les équipes que j'encadrais, la découverte d'un nouveau domaine fonctionnel, l'apprentissage des nouvelles technologies et la mise en place de nouvelles méthodes de développement. Ce fut un succès qui a permis d'aboutir à une gamme de progiciels de qualité et évolutive. La société a pu renouer avec une croissance forte, tout en améliorant nettement sa marge et sa pérennité dans un marché concurrentiel.



Ma capacité d'analyse et mon esprit de synthèse me permettent de m'adapter rapidement à un nouveau domaine et de diriger des phases d'études fonctionnelles ou techniques complexes. Je possède aussi les qualités humaines nécessaires, pour créer l'adhésion autour d'une vision partagée d'un projet et pour focaliser l'énergie d'une équipe au service d'un objectif.



Ayant le goût du challenge et le sens du service, je suis à la recherche d'une entreprise menant des projets informatiques audacieux, afin d'y participer sous forme de conseil, d'accompagnement ou de pilotage.



