Nicolas JEANNE

Diplômé d'un CAP en Hôtellerie / Restauration de L'EPMTTH : ( L'école de Paris des Métiers de la Table du Tourisme et de l'Hôtellerie Paris 17ème ), j'ai 22 ans, jeune motivé et sérieux. J'ai travaillé au sein de 4 restaurants appartenant à la même personne pendant plus de 5 ans.



. Bistrot Des Vignes, Paris 17ème

. Bistrot Des Vignes, Paris 16ème

. Restaurant A TABLE, Levallois-Perret

. Restaurant Anatole, Levallois-Perret



J'habite à Levallois-Perret, je suis sérieux, motivé et fiable.

Je sais répondre aux attentes de la Direction et appliquer les consignes qui me sont fournis.



Je sais :

. Gérer la caisse : Encaisser les client(es) , Fond de caisse.

. Accueillir le(s) client(es) et assurer leur bien-être du début jusqu’à la fin de service.

. Répondre aux questions posées par le(s) client(es) concernant les différents Mets de la Carte du restaurant et également les conseiller.

. M'assurer de la propreté des locaux.

. Gérer les stocks.

. Ouverture et fermeture du restaurant.

. Gestion du bar.



Doté de plus de 5 ans d’expérience , je souhaiterais mettre mon expérience et ma bonne humeur au service de votre entreprise.

Si vous êtes à la recherche d'un élément fiable et compétent alors contactez-moi !



Nico92jne@outlook.fr



Mes compétences :

Mise en place et gestion du stock

Gestion de la caisse

Accueil et service client(s)

Entretien des locaux

Fermeture et ouverture du restaurant