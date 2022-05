Nicolas JEANNEAU

Bonjour, Permis B



Je me présente je m appel Nicolas 28 ans avec un niveau CAP/BEP peintre en bâtiment a la recherche d'un emploi avec un CDI a la suite si cela est possible.



Ayant eu de nombreuses expérience dans plusieurs domaine tel que: le BTP , peintre en bâtiment , le commerce .



Je souhaiterait intégré une entreprise ou l'on peut évolué et d avoir un réel plaisir de travaillé



Mes compétences :

Courageux , dynamique , serieux dans son travail