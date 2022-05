Nicolas JEANNOT

Mon métier consiste sur la région bourgogne, dans le cadre de l'expertise en ingénierie patrimoniale, à accompagner mes clients vers des solutions personnalisées d'ordre fiscales et patrimoniales, celles-ci résultant de leur patrimoine privé et/ou professionnel. Ce métier je le pratique depuis 15 ans en tant que salarié et aujourd'hui à la tête de ma propre structure, celle-ci étant adossée et appuyée par une entreprise reconnue pour son professionnalisme et son objectivité d'analyse, ADVISFI.



Mes compétences :

Gestion de patrimoine