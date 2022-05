Nicolas JEANNOT

Bonjour à tous,



En activité au poste de support technique depuis 5 ans, je désire me reconvertir par le biais d'un CIF dans le métier de motion designer. Ayant toujours eu de la fascination pour le dessin et la création animée j'ai eu le plaisir de créer une ou deux vidéos il y a quelques années de cela et maintenant l'idée d'en faire mon activité professionnelle prend de plus en plus de sens.

J'espère avoir l'opportunité de faire des rencontres avec des motions designers pour pouvoir confirmer l'intérêt que je porte à ce métier.