Nicolas JEANNES

Consultant en sécurité des SI depuis 14 ans, j'interviens sur des aspects fonctionnels, organisationnels et de pilotage.



Deux éléments sont primordiaux dans mon activité professionnelle :



- Faire avancer les projets, les sujets.

Réussir à lever une situation de blocage, à faire accepter par tous une trajectoire commune, à clarifier une situation complexe, c'est pour moi un challenge et un objectif moteur. Si les leviers pour y arriver sont nombreux (humain, organisationnel, technique, hiérarchique, etc.), leur mise en œuvre n'est jamais simple, jamais répétitive. C’est ce qui les rend toujours enrichissants.



- Sécuriser les outils numériques

C'est un sujet très en vue ces dernières années, avec une orientation très techniques, des solutions éditeur. Mais il y aussi de nombreuses sujets organisationnels, les bonnes pratiques au quotidien, la prise en compte des usages et de l'humain qui sont primordiaux. N'oublions pas que l'objectif est simplement que le service soit rendu au niveau attendu, sans préjudice pour les différents acteurs concernés. Et il reste beaucoup de choses à faire sur ces sujets.



Mes compétences :

IAM (Gestion des identités et des accès)

Gestion de projet

Sécurité informatique