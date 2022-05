Bonjour,



J'ai obtenu mon Diplôme Universitaire d Ingénierie en CFAO, et je recherche un poste de Technicien Bureau d Etudes, et plus particulièrement en qualité de Dessinateur Industriel.



J ai commencé à faire mes preuves à travers chacune de mes missions, aussi diverses que la modification et la conception d ensembles et sous-ensembles, la création des mises en plan et nomenclatures correspondantes, la proposition de solutions techniques adaptées, l étude de dimensionnement de pièces (tôlerie et chaudronnerie) ou encore le développement d un concept en vue de le prototyper, etc … Enfin, j ai appris à déchiffrer un cahier des charges et à le mettre en application, en respectant les contraintes techniques et budgétaires.

De nature dynamique, je suis également organisé, méthodique, créatif et autonome. Par ailleurs, j ai pu développer mon esprit d équipe en travaillant en collaboration avec les autres dessinateurs-projeteurs et en participant aux réunions techniques d avancement de projets. Je possède également un excellent relationnel qui me permet de m intégrer et de m adapter rapidement à un nouvel environnement.

J aimerais maintenant pouvoir évoluer dans une entreprise à taille humaine, me proposant de multiples missions afin que je puisse mettre ma polyvalence et mes compétences acquises en application sur des projets aussi divers que variés.

Je suis mobile, et je suis disponible dès la fin septembre 2013.



Je reste à disposition pour tout contact éventuel.



Cordialement,



Nicolas JELTICHEF



Mes compétences :

Lecture de plan

Modelisation 3D

Etude de projet

Calcul scientifique