Nicolas JENFT

Fort d'une expérience de plus de 12 ans dans le conseil, la vente, la mise en service et le suivi de solutions multimédias et mobiles je propose des formations à l'utilisation des Smartphones et des tablettes (Android, iOS et Windows). J’interviens également dans le domaine de la bureautique (Microsoft Office et Open Office) et d'Internet (Utilisation, sécurité et création de sites).



Après avoir obtenu ma certification de formateur professionnel (CP FFP) auprès de la Cegos et suivi différentes formations de gestion, comptabilité et management, j'ai créé mon entreprise (i-NT Conseil et formation, EURL au capital de 4000 €, R.C.S. Tours 797 671 203). Parmi mes clients, je collabore avec la Chambre des Métiers et le Greta de l'Indre et Loire. J'interviens aussi auprès d'entreprises et des collectivités locales en tant que consultant en informatique et nouvelles technologies pour des conseils en équipement.



Ces différentes formes de collaborations me permettent d'intervenir sur des actions en intra ou inter-entreprise et de toucher des publics très différents (Cadres, artisans et commerçants, jeunes adultes en difficulté, personnes en réinsertion professionnelle, adultes handicapés...).



