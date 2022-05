Nicolas JOACHIM

Depuis près de 2 ans au CNES, via Assystem, j'ai pour mission l'integration, l'assemblage ainsi que la validation de la partie mécanique du projet SEIS.

Cela consiste à réaliser des activiées au niveau AIT, gérer une équipe à dominante mécanique, travailler avec des collaborateurs de métier différents. Donc une grosse demande d'organisation d'une part et d'adaptabilité d'autre part.



Une seconde parti est la réalisation d'outillages spécifique (GSE de retournements, outils spécifiques...). Tant au niveau de la conception et suivit de fabrication, qu'au niveau du suivi d'affaire pour des sujet plus complexes demande de gérer avec des fournisseurs.



Ces activités sont donc l'illustration du métier d'ingénieur mécanique: adaptabilité, réflexion, remise en question, organisation. En prenant en compte mes enseignements actuels et aussi passés, dans le cadre à la fois de AIT spatial et du bureau d'étude (à très petite échelle).



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Abaqus/CAE

Turbomachines

Conception mécanique

Project management

Prototypage rapide

Impression 3D

Catia , CAO, modélisation fabrication...

Métallurgie mécanique, relation struc/prop meca, c

Procédés et optimisation de fabrication

Nanotechnologies

Assemblage et montage mécanique

Conception fonctionnelle

Test fonctionnel

Banc de tests