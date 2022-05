Nicolas JOACHIM-EUGENE

ANIMATEUR/CONCEPTEUR DISPOSITIFS ÉDUCATIFS ET D'INSERTION

-Programmes Audiovisuels éducatifs

-Manifestation/Opération Étudiante

-Animations/Chantier d'Insertions



Né à Marseille avec ma sœur jumelle il y a trois décennies, et je rêve depuis tout petit de mener un vie utile et créatrice de valeur, baigné depuis tout petit dans un environnement familial où m'ont été transmis les principes humanistes du Bouddhisme. Après plusieurs années dans l'associatif caritatifs et évènementiel, la nouvelle brèche de l'audiovisuel éducatif est devenu au fil des années mon champ d'actions. Ainsi de multiples engagements et actions de terrain se sont consolidés en de véritable Dispositifs qui se veulent d'Intérêt Général . Je suis motivé depuis petit, par des encouragements qui m'invitait constamment à " croire en mes rêves et contribuer à bâtir un monde meilleur, d'abord là où on est"





En résumé : je suis Animateur/Concepteur/Manageur de dispositif éducatifs et d'insertion sur l'outremer français :



Mes projets réalisés ( ou en cours) :



Présentation du dispositif CVP OUTREMER:

http://www.youtube.com/watch?v=VyQGcRGsQto&feature=plcp

http://www.youtube.com/watch?v=ZctmDMXKD9I

http://www.youtube.com/watch?v=YBX3QzaD4P8&feature=relmfu



Présentation du dispositif FFE OUTREMER;

http://www.youtube.com/watch?v=3vjIMleHqTI

http://www.youtube.com/watch?v=3Ti7JwBRc34

http://www.youtube.com/watch?v=YbPVtK6OtKg



Présentation de Culture Campus:

http://www.youtube.com/watch?v=JZlpPlq7ptE

http://www.youtube.com/watch?v=AlVVYtFNX3M&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=0ncljm-Cls8&feature=relmfu



Exemple de mes collaborations:



Course internationale IGWA:

http://www.youtube.com/watch?v=TxxpCm0gRQo

http://www.youtube.com/watch?v=IB1R6fdM0rw

http://www.youtube.com/watch?v=ENvVD6iOHjU

http://www.youtube.com/watch?v=1AyLyOgGi1Q



Premières émissions depuis 2002 :

http://www.youtube.com/watch?v=msLgw00CT2E

http://www.youtube.com/watch?v=yNO7yy5P-eo&

http://www.youtube.com/watch?v=_9Yop2WOD2U&



Mes compétences :

Audiovisuel

Education

Internet

Média

PROGRAMME