Nicolas JORAND

Mes années d’expérience a travers le commerce et les sociétés de services m’ont permis d’une part de rencontrer, vivre, découvrir, s’imprégner de multiples enseignes (grandes, moyennes et petites entreprises) mais aussi, d’acquérir de multiples compétences techniques, commerciales, marketing et communicatives.



Le développement de services, le management, la réalisation et gestion de plusieurs projets, la création de produits, la découverte et adaptation de concepts et de nouvelles technologies m’ont guidé vers mon projet de vie et de cœur basé sur le conseil, l’échange, l’envie de développer des activités et de faire découvrir aux entreprises , des produits adaptés et des partenaires talentueux .