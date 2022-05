Nicolas JOSEPH

Avec près de 10 ans d'expérience dans différents postes, entreprises et villes, j'ai fait preuve d'une grande capacité d'adaptation à des environnements et à des problématiques nouvelles.

Ayant développé en particulier des qualités d'autonomie, de rigueur et de capacité d'analyse, j'apprécie le particulièrement le travail en équipe.

Mon souhait dans ma vie professionnelle est de continuer à mettre à profit mes compétences, mes qualités de contact et d'organisation et ma capacité de travail, et d'acquérir ainsi une expérience aussi enrichissante que possible.



Mes compétences :

Réponse aux appels d'offres

Analyse technique

Sous-traitance

Offres techniques

System completion

Visual Basic for Applications

Estimation de la Construction

Planification

Secourisme