Ingénieur de développement de projets web, consulter mon profil linkedin pour plus d'informations



Mes compétences :

Power point

Photoshop CS5

PHP

HTML

CSS

JAVA

Minitab 16

SQL

JavaScript/Ajax

Play Framework

C / C+

Latex

Assembleur

Scala

Python

Reseautique

Securite

Cryptographie

Machine Learning