Nicolas JOTIC

25 ans d’expérience en B-to-B and B-to-G des systèmes télécoms civils et militaires



Airbus

• Depuis Juin 2007, Responsable Grands Comptes Export

• Sept 05 / Juin 07, Responsable Comptes France



Nokia

• Juin 98 / Sept 05, Responsable Comptes France & Responsable des Contrats



Alcatel

• 1996 / Juin 98, Responsable d’Offres Export

• 1994 / 1995, Responsable d’Ingénierie

• 1991 /1993, Ingénieur Qualité



Compétences :

• Développement et management de business international avec des autorités gouvernementales pour des systèmes complexes de télécoms,

• Coordination des partenaires et représentants locaux, dans un contexte de grand groupe multi-organisationnel,

• Négociation commerciale et contractuelle en phase d’avant-vente et d’exécution de projet,

• Mise en place et implémentation de la stratégie de l’entreprise en matière de conformité de directive européenne,

• Background technique des systèmes télécoms y compris ingénierie et services associés.



Mes compétences :

Vente

Grands comptes

Business development

Télécommunications

Commerce international

Négociation contrats