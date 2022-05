Bonjour à tous,



Après plus de 15 années d'expérience professionnelle, principalement dans les domaines des dispositifs médicaux, le pharmaceutique et la prestation de santé à domicile, j'ai souhaité reprendre mon avenir professionnel en main en effectuant une formation continue d'ingénieur au CESI de Mont-Saint-Aignan.



Mon objectif est de vous proposer en plus de mon expérience professionnelle, mes nouvelles compétences acquises durant ma formation.



Bien cordialement,



Nicolas JOUAN



Mes compétences :

Management

Gestion des stock

Planification

Gestion du parc véhicules

Organisation

Qualité

Logistique