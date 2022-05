Nicolas JOUD

Visiteur médical chez DAIICHI SANKYO France depuis 2010, je développe un réseau de médecins généralistes et de cardiologues sur le département de l'Isère. Reconnu pour mon tempérament tenace, je suis très investi et passionné par mon métier.



Bien qu'en poste je suis à l'écoute du marché sur des opportunités de postes tel que délégué hospitalier, délégué commercial dans le matériel médical.



Mes compétences :

Gestion d'un budget promotionnel

Organisation et animation soirées professionnelles

Promotion de produits technniqes et scientifiques

Veille concurrentielle et feed back marketing

Mise en place et suivi d'un ciblage

Élaboration d'un plan d'action