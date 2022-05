Nicolas JOUET

C'est à travers les différentes missions de consultant que j’ai pu participer à la mise en place de beaux projets autant sur l’aspect conseil que management.



Aujourd'hui je cherche une opportunité sur Bordeaux de préférence pour une mission longue ou pour un client final. Je possède le leadership et les connaissances suffisantes pour prétendre à des postes d’encadrement ou de gestion de projet.



- Cloud -

Cloud architect pour News-Republic (+1,2 millions d’utilisateurs actifs par jour)

Beezup : migration du SI sur Azure



- Chef de projet -

J’ai pu participer aux projets de gestion du référentiel produits numériques.

L’écoute des équipes et l’analyse de leur méthode de travail pour le traitement et la distribution des informations m’a permis dans les deux cas d’optimiser le temps de traitement et la qualité des données.

Chef de projet technique pour Fnac.com ( > 16 Millions de références)



- Inovation -

J’ai toujours eu l’opportunité de porter l’innovation dans les projets qui m’ont été confiés comme par exemple : les livres numériques avant l’avènement de l’iPad, la gestion d’entrepôts numériques et leurs chaines de traitement 100% automatisées ou la migration de SI devenus 100% cloud.



-Scrum master certifié-

Je sais établir les plans d’action, les arbitrer en fonctions des contraintes de budget et de temps.

Mon pragmatisme me permet de ne jamais perdre de vue la cible principale : la satisfaction client.

L’agilité porte d’ailleurs ces valeurs, quel meilleur moyen de mesurer le succès d’un projet si ce n’est par le suivi de cette satisfaction.



Mes compétences :

Team Manager

Software architecture

Database Design / Study Setup Design

Agile Development

Cloud computing

Recrutement informatique

SCRUM MASTER

E-commerce

.Net