Nicolas JOUET

Enchanté, je suis Nicolas 21 ans actuellement responsable d'exploitation adjoint.

J'ai effectuer mon BAC logistique en apprentissage à NOYON LOGISTIQUE et mon Titre professionnels de technicien supérieur en méthode et exploitation logistique à BOSCH.

Pendant ces quatre années d'apprentissage j'ai beaucoup appris et su m'adapte à différentes situations. De caractère sérieux et travailleur je sait ce que je veux, et je cherche toujours à me dépasser en donnant le meilleur de moi même.



Mes compétences :

Microsoft Office

Progiciel NCI

Planification

SAP Production Planning