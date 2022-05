Nicolas JOUFFRAU

Consultant en stratégie d’acquisition de prospects sur Internet, mon métier est d’apporter des prospects qualifiés à des entreprises quel que soit leurs secteurs d’activité aussi bien en BtoB que BtoC avec Internet.



Depuis 2013, j’ai la chance d’accompagner des entreprises aux objectifs et contraintes variées sur Bordeaux et Paris sur des aspects tels que l’acquisition en ligne, l’optimisation de la conversion, la rentabilité des actions menées à travers YABAWT, l’entreprise que j’ai créé.



Fort de cette expérience dans différents secteurs tels que l'e-commerce, la formation, l’artisanat, la finance ou l'univers associatif/caritatif, je propose des solutions d’acquisition de prospects innovantes. Mes clients bénéficient aujourd’hui de mon expérience et de mon accompagnement pour mettre en place les meilleures stratégies.



J’interviens régulièrement dans des écoles pour former des étudiants (tous niveaux) sur les métiers du Webmarketing (ESSCA, Ingésup) sur Bordeaux ou Paris et j’anime des conférences et différents ateliers sur la région Bordelaise.



Entrepreneur passionné j’ai créé en 2013 avec mes associés l’entreprise YABAWT. Il s’agit d’une agence spécialisée dans la recherche et l’acquisition de prospects avec internet. Les solutions innovantes que nous mettons en place pour nos clients permettent de générer des mises en relation qualifiées (ventes, appels ou demandes de devis) tout en gardant l'exclusivité de ces contacts. Je me suis rapidement entouré d’une équipe talentueuse composée de 12 personnes afin de répondre à une demande croissante. Notre activité se concentre principalement entre Bordeaux et Paris. Nous travaillons régulièrement en marque blanche pour des agences de communication prestigieuses.



Nos spécialités : SEO, SEA, SMO, CRO, E-réputation, Mailing, Native Advertising, audit / conseil / formation, création site vitrine / E-commerce / Landing page



Quelques références : Groupe AROM, YNOV, Bärchen, Sports Aventure, ISOLTOIT, Signarama…





