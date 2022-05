Sebastien KADJATI

6 ans d'expérience dans le Marketing Digital en environnement B2B



Marques / Clients : Groupe Renault, Voyages-SNCF.com, Groupe La Poste, BEBE9, Groupe Ouest-France, Roady, Groupe Sud-Ouest, Groupe Cegos...

- Accompagnement stratégique 360°

- Conception, mise en place, gestion et digitalisation de projets d'acquisition (jeux concours Web / Audiotel-SMS / Print)

- Cadrage et rédaction de la documentation des projets : rétroplanning, spécifications fonctionnelles et techniques

- Ecosystèmes digitaux : conception et production de sites web, dispositifs social media, mobile

- Media digital : display, stratégies emailing, retargeting

- Définition et pilotage des KPi's (web analytics, objectifs client...)

- Mise en place et suivi de veille stratégique et de prospective

- Compétences en communication interne/externe in et off line



Mon expérience professionnelle s’est forgée dans le domaine du conseil en communication, le marketing par le jeu concours et dans le développement d’offres multicanal, auprès des nouveaux médias, des marques et de la presse écrite, afin d’identifier et de développer de nouveaux leviers de croissance.



Mes différentes expériences professionnelles m'amènent à gérer des projets marketing d'envergure nationale, à construire des plans de communication, à participer à la définition de budgets et à en piloter la performance, dans le but d'établir des recommandations et de proposer des optimisations.

La gestion de clientèle exigeante est également une partie importante de mes attributions.



Mon sens de l’écoute et ma pro activité sont également des atouts pour mener à bien les différentes missions.



Mes compétences :

Communication

Benchmarking

Gestion de projet

E-business

Management

marketing en ligne

Audit de communication

Veille stratégique

Conseil en communication / marketing